ВС Украины приблизились к госгранице

Украинские войска в Харьковской области уже недалеко от госграницы.

Украинские войска в Харьковской области уже недалеко от госграницы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом советник главы МВД Вадим Денисенко заявил в эфире телемарафона.

"Северо-восток Харьковской области - украинские войска действительно пошли в контрнаступление. Мы уже недалеко от границы. Будем надеяться, что ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу", - говорит он.

При этом он отметил, что подрыв со стороны противника трех мостов может несколько замедлить украинское контрнаступление в регионе.

Ситуация на юге области сложнее, отмечает Денисенко: "Если мы говорим о юге области, там они пока что концентрируются, пробуют, думают точнее, совершить еще один удар на Славянск, Краматорск. Пока это безрезультатно, но у них достаточно большая численность живой силы и техники на этом направлении".