О нас
Аудио новости

ВС Украины приблизились к госгранице

ВС Украины приблизились к госгранице Украинские войска в Харьковской области уже недалеко от госграницы.
В регионе
15 мая 2022 г. 20:02
ВС Украины приблизились к госгранице

Украинские войска в Харьковской области уже недалеко от госграницы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом советник главы МВД Вадим Денисенко заявил в эфире телемарафона.

"Северо-восток Харьковской области - украинские войска действительно пошли в контрнаступление. Мы уже недалеко от границы. Будем надеяться, что ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу", - говорит он.

При этом он отметил, что подрыв со стороны противника трех мостов может несколько замедлить украинское контрнаступление в регионе.

Ситуация на юге области сложнее, отмечает Денисенко: "Если мы говорим о юге области, там они пока что концентрируются, пробуют, думают точнее, совершить еще один удар на Славянск, Краматорск. Пока это безрезультатно, но у них достаточно большая численность живой силы и техники на этом направлении".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna qoşunları Xarkov vilayətində dövlət sərhədinə yaxınlaşıb

Экслюзивные новости

Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
14 мая 2022 г. 16:05
Уточняются работы по проекту газопровода Ыгдыр-Садарак
Уточняются работы по проекту газопровода Ыгдыр-Садарак
13 мая 2022 г. 16:45
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
В Украине создан Кавказский мусульманский корпус
ФотоВ Украине создан Кавказский мусульманский корпус
13 мая 2022 г. 10:23
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49
ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
11 мая 2022 г. 16:00
Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом Карабах
Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом "Карабах"
11 мая 2022 г. 15:47
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi