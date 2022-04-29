ВС Украины освободили стратегически важное село под Харьковом

Украинские военные освободили стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом.

Украинские военные освободили стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

"Силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине. Сейчас оно полностью под контролем ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщает разведка, это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород.

"Именно из этого пригорода, во времена оккупации, противник вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", - указано в сообщении.