ВС Украины освободили стратегически важное село под Харьковом

Украинские военные освободили стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.
"Силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине. Сейчас оно полностью под контролем ВСУ", - говорится в сообщении.
Как сообщает разведка, это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород.
"Именно из этого пригорода, во времена оккупации, противник вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", - указано в сообщении.