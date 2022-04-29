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ВС Украины освободили стратегически важное село под Харьковом

ВС Украины освободили стратегически важное село под Харьковом Украинские военные освободили стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом.
В регионе
29 апреля 2022 г. 15:00
ВС Украины освободили стратегически важное село под Харьковом

Украинские военные освободили стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

"Силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине. Сейчас оно полностью под контролем ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщает разведка, это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород.

"Именно из этого пригорода, во времена оккупации, противник вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", - указано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna hərbçiləri Xarkovda strateji kəndi azad ediblər

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