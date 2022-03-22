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ВС Украины освободили село в Николаевской области

ВС Украины освободили село в Николаевской области Пока российские войска стараются организовать инженерное оборудование своих позиций, украинские военные продолжают одерживать победы на разных направлениях. Одной из них бойцы ВСУ отметились в Николаевской области. Они смогли освободить захваченное село и
В регионе
22 марта 2022 г. 07:22
ВС Украины освободили село в Николаевской области

Пока российские войска стараются организовать инженерное оборудование своих позиций, украинские военные продолжают одерживать победы на разных направлениях. Одной из них бойцы ВСУ отметились в Николаевской области. Они смогли освободить захваченное село и уничтожить противников.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

"Наши солдаты окружили врагов с флангов и провели зачистку. В результате оккупанты понесли потери, а воины ВСУ захватили трофеи - технику, вооружение и документы. Противники прятались в детском садике. Это подтвердили и в Генштабе Вооруженных сил Украины. Судя по всему, малышей из села эвакуировали заблаговременно. Точные потери врага пока не уточняются", - отметил он.

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