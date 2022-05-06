ВС Украины освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области

Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Харьковской области. Украинские военные освободили в регионе несколько населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Харьковской области. Украинские военные освободили в регионе несколько населенных пунктов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В результате наступления в Харьковской области украинские военные восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа. Кроме того, ВСУ сумели занять часть села Черкасские Тишки.

"Враг пытался наступать в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", - добавили в Генштабе.