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ВС Украины освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области

ВС Украины освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Харьковской области. Украинские военные освободили в регионе несколько населенных пунктов.
В регионе
6 мая 2022 г. 20:43
ВС Украины освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области

Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Харьковской области. Украинские военные освободили в регионе несколько населенных пунктов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В результате наступления в Харьковской области украинские военные восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа. Кроме того, ВСУ сумели занять часть села Черкасские Тишки.

"Враг пытался наступать в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", - добавили в Генштабе.

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