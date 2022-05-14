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ВС Украины освободили населенный пункт неподалеку от границы с РФ

ВС Украины освободили населенный пункт неподалеку от границы с РФ Вооруженные силы Украины освободили очередной населенный пункт в Харьковской области. Он находится вблизи границы с Российской Федерацией.
В регионе
14 мая 2022 г. 20:06
ВС Украины освободили населенный пункт неподалеку от границы с РФ

Вооруженные силы Украины освободили очередной населенный пункт в Харьковской области. Он находится вблизи границы с Российской Федерацией.

Как передает Report, информацией о новой победе ВСУ поделился военный корреспондент Андрей Цаплиенко в личном Telegram-канале.

"Еще одно село освобождено севернее Харькова, и мы стали первыми журналистами, которые сюда попали вместе с нашими военными. Пока название не даем. Но до государственной границы остались здесь просто сотни метров", - сообщил Цаплиенко.

Название населенного пункта скрывается не случайно. В конце апреля в Министерстве обороны попросили не публиковать информацию об освобожденных населенных пунктах, пока ее официально не подтвердят. ВСУ должны закрепиться на новых позициях, а иначе может произойти ситуация, как в Русской Лозовой.

Известный блогер преждевременно рассказал об освобождении села, в Минобороны вынужденно подтвердили это, а вечером в населенном пункте произошло обострение. В результате 1 украинский защитник погиб, а еще 12 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu Rusiya ilə sərhəd yaxınlığında yaşayış məntəqəsini azad edib

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