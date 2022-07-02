ВС Украины освободили еще один населенный пункт

Вооруженные силы Украины освободили село Ивановка Бериславского района Херсонской области.

Вооруженные силы Украины освободили село Ивановка Бериславского района Херсонской области.

Как передает Report, информацию об этом распространил Генеральный штаб ВСУ.

"В результате активности украинских войск на южнобугском направлении противник оставил село Ивановка", - сообщили в Генштабе.

Следует отметить, что ситуация в Херсонской области, большая часть которой, включая ее центральный город, находится под оккупацией российских войск, остается критической. Войска РФ препятствуют доставке гуманитарной помощи на подконтрольную им территорию и регулярно обстреливают освобожденные украинской армией населенные пункты в области.

В последние недели ВСУ перешли в контрнаступление в направлении Херсона. Они освободили ряд районов области и подошли к г.Херсон. В настоящее время в регионе продолжаются ожесточенные бои.