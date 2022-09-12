ВС Украины освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области

Вооруженные силы Украины за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. При этом удалось деоккупировать пять населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. При этом удалось деоккупировать пять населенных пунктов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

"Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4-х до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров и можем провозгласить, что некоторые населенные пункты Херсонской области освобождены, где поднят украинский флаг", - заявила она.

В частности, ВСУ деоккупировали Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку.