ВС Украины освободили 28 населенных пунктов

Вооруженные силы Украины освободили 28 населенных пунктов на Полесском и Сиверском направлениях. Часть из них были временно оккупированы еще с начала полномасштабного вторжения.

Вооруженные силы Украины освободили 28 населенных пунктов на Полесском и Сиверском направлениях. Часть из них были временно оккупированы еще с начала полномасштабного вторжения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Генштаб ВСУ в новой информационной сводке на странице в Facebook.

На Полесском направлении Вооруженным силам Украины удалось установить контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка и Хмельная, всего 15 сел и поселков.

"Похожими результатами ВСУ отметились и на Северском направлении. В список освобожденных населенных пунктов вошли Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка и Гавриловка. На этом направлении украинские защитники освободили от оккупантов 13 сел и поселков - всего 28 населенных пунктов. Это рекордный результат для ВСУ с момента полномасштабного вторжения РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, Россия отводит часть своих войск с Черниговщины и Киевщины, чтобы перебросить их на Донбасс. Об этом сообщали как в Генштабе, так и в британской разведке.