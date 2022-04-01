О нас
Аудио новости

ВС Украины освободили 28 населенных пунктов

ВС Украины освободили 28 населенных пунктов Вооруженные силы Украины освободили 28 населенных пунктов на Полесском и Сиверском направлениях. Часть из них были временно оккупированы еще с начала полномасштабного вторжения.
В регионе
1 апреля 2022 г. 15:15
ВС Украины освободили 28 населенных пунктов

Вооруженные силы Украины освободили 28 населенных пунктов на Полесском и Сиверском направлениях. Часть из них были временно оккупированы еще с начала полномасштабного вторжения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Генштаб ВСУ в новой информационной сводке на странице в Facebook.

На Полесском направлении Вооруженным силам Украины удалось установить контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка и Хмельная, всего 15 сел и поселков.

"Похожими результатами ВСУ отметились и на Северском направлении. В список освобожденных населенных пунктов вошли Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка и Гавриловка. На этом направлении украинские защитники освободили от оккупантов 13 сел и поселков - всего 28 населенных пунктов. Это рекордный результат для ВСУ с момента полномасштабного вторжения РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, Россия отводит часть своих войск с Черниговщины и Киевщины, чтобы перебросить их на Донбасс. Об этом сообщали как в Генштабе, так и в британской разведке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukraine liberates 28 settlements in one day
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu son sutkada 28 yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib

Другие новости из категории

Подоляк: Начался новый этап переговоров Украины и РФ
Подоляк: Начался новый этап переговоров Украины и РФ
1 апреля 2022 г. 15:00
Путин 1 апреля проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Путин 1 апреля проведет телефонный разговор с Эрдоганом
1 апреля 2022 г. 14:16
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 17,7 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 17,7 тыс. человек
1 апреля 2022 г. 13:35
Войска РФ покинули Чернобыльскую АЭС, забрав с собой пленных нацгвардейцев
Войска РФ покинули Чернобыльскую АЭС, забрав с собой пленных нацгвардейцев
1 апреля 2022 г. 11:52
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 407 человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 407 человек
1 апреля 2022 г. 11:22
Президент Таджикистана призвал население запасаться продуктами питания на два года
Президент Таджикистана призвал население запасаться продуктами питания на два года
1 апреля 2022 г. 11:17
С начала полномасштабных боевых действий РФ в Украине погибло 153 ребенка
С начала полномасштабных боевых действий РФ в Украине погибло 153 ребенка
1 апреля 2022 г. 10:18
Генштаб ВСУ: Россия продолжает частичный вывод войск с севера Киевской области
Генштаб ВСУ: Россия продолжает частичный вывод войск с севера Киевской области
1 апреля 2022 г. 09:16
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие удара с вертолетов ВС Украины
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел вследствие удара с вертолетов ВС Украины
1 апреля 2022 г. 08:51
МАГАТЭ: Россия передала контроль над ЧАЭС украинскому персоналу
МАГАТЭ: Россия передала контроль над ЧАЭС украинскому персоналу
1 апреля 2022 г. 00:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi