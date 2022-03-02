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ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий

ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий "ВСУ по некоторым направлениям начинают перехватывать инициативу у российских войск, которые пытаются сохранить боеспособность своих подразделений.
В регионе
2 марта 2022 г. 17:40
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий

"ВСУ по некоторым направлениям начинают перехватывать инициативу у российских войск, которые пытаются сохранить боеспособность своих подразделений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный сайт ВСУ.

"Противник старается избегать прямых столкновений не только с украинской армией, но и мирными жителями, которые блокируют движение его колонн. На территории Украины перестает действовать российская пропаганда и "освободители" понимают, что их здесь никто не ждал", - говорится в сообщении.

На Волынском направлении противник проиграл инициативу и активных действий не проводит. Продолжается продвижение российских сил в направлении Макаров - Брусилов - Фастов и части сил - на Киев.

"На многих направлениях, в том числе Малын и Ирпин, они потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановились на неблагоприятных позициях", - указано в сообщении.

По сообщению, на Житомирщине пытаются разместить фронтовые подразделения в районах Гореничи, Шпытки, Петрушки. Одновременно противник разворачивает полевые и логистические лагеря в районах Бородянки, Катюжанки, Гавронской области. Противник остановлен на черниговском направлении. До цели не дошел, Мариуполь перекрыть не смог.

На юге противник пытается продолжить наступление в сторону Запорожья и Мариуполь.

В зоне Черноморской операции продолжают подготовку к морской десантной операции на Черноморском побережье Украины в районе Затоки, Одесса.

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