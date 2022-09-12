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ВС Украины начали продвигаться в Донецкой области

ВС Украины начали продвигаться в Донецкой области Украинская армия продолжает вести активное контрнаступление на востоке страны. В Донецкой области от россиян был освобожден Святогорск и Богородичное.
В регионе
12 сентября 2022 г. 23:44
ВС Украины начали продвигаться в Донецкой области

Украинская армия продолжает вести активное контрнаступление на востоке страны. В Донецкой области от россиян был освобожден Святогорск и Богородичное.

Как передает Report со ссылкой на данные карты Deepstatemap, подразделения ВСУ после успешного наступления в Харьковской области начали постепенно продвигаться в Донецкой. Штурмовые действия проходят в северо-западной части области, уже был взят под контроль Святогорск.

Также, по данным карты, российские войска начали отступать в районе поселка Боровая в Харьковской области.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские военные освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu Donetsk vilayətində irəliləməyə başlayıb - FOTO

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