ВС Украины начали продвигаться в Донецкой области

Украинская армия продолжает вести активное контрнаступление на востоке страны. В Донецкой области от россиян был освобожден Святогорск и Богородичное.

Украинская армия продолжает вести активное контрнаступление на востоке страны. В Донецкой области от россиян был освобожден Святогорск и Богородичное.

Как передает Report со ссылкой на данные карты Deepstatemap, подразделения ВСУ после успешного наступления в Харьковской области начали постепенно продвигаться в Донецкой. Штурмовые действия проходят в северо-западной части области, уже был взят под контроль Святогорск.

Также, по данным карты, российские войска начали отступать в районе поселка Боровая в Харьковской области.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские военные освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.