ВС Украины ликвидировали лучшего российского вертолетчика

Украинские военные ликвидировали полковника ВКС РФ Василия Клещенко.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Тело лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко - в обломках Ка-52", - говорится в заявлении.
На сайте министерства обороны РФ, отмечается, что Клещенко был заместителем начальника 344-го центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации России.
Также ликвидированный российский полковник возглавлял парад вертолетов над Красной площадью 9 мая прошлого года, о чем свидетельствуют соответствующие публикации в российских пропагандистских СМИ.