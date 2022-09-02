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ВС Украины ликвидировали 350 российских военнослужащих

ВС Украины ликвидировали 350 российских военнослужащих Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 48 700 человек
В регионе
2 сентября 2022 г. 10:51
ВС Украины ликвидировали 350 российских военнослужащих

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 350 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 48 700 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России на 02 сентября ориентировочно составили: личного состава - около 48700 (+350) человек ликвидировано; танков - 2009 (+12); боевых бронированных машин - 4366 (+21); артиллерийских систем - 1126 (+11); РСЗО - 289 (+2); средства ПВО - 153 (+0); самолетов - 234 (+0); вертолетов - 205 (+0); беспилотников оперативно-тактического уровня - 853 (+2); крылатые ракеты - 198 (+2); корабли / катера - 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 3247 (+8); специальной техники - 105 (+1).

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Версия на английском языке Russia’s losses in Ukraine exceed 48,700: General Staff
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