ВС Турции за неделю нейтрализовали 43 террориста

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Вооружённые силы Турции нейтрализовали с 18 по 25 января 43 террориста (включая одного из главарей боевиков) на территории страны и за её пределами.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Операции против террористов PKK/KCK проводились в провинциях Диярбакыр, Ширнак, Муш, Битлис и Мардин, а также на севере Ирака.

Разрушены 38 огневых точек, укрытий и складов с оружием террористов.

Ранее сообщалось, что в Турции за 15 дней нейтрализовано 23 террориста РКК.