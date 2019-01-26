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    ВС Турции за неделю нейтрализовали 43 террориста

    Вооружённые силы Турции нейтрализовали с 18 по 25 января 43 террориста (включая одного из главарей боевиков) на территории страны и за её пределами

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Вооружённые силы Турции нейтрализовали с 18 по 25 января 43 террориста (включая одного из главарей боевиков) на территории страны и за её пределами.

    Как передаёт Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

    Операции против террористов PKK/KCK проводились в провинциях Диярбакыр, Ширнак, Муш, Битлис и Мардин, а также на севере Ирака.

    Разрушены 38 огневых точек, укрытий и складов с оружием террористов.

    Ранее сообщалось, что в Турции за 15 дней нейтрализовано 23 террориста РКК.

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