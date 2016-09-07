ВС Турции в ходе операции на севере Сирии уничтожили 110 террористов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Турецкие Вооруженные силы за 15 дней операции "Щит Евфрата" на территории Сирии уничтожили 110 членов террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли.

"За 15 дней операции 772 квадратных километра территории Сирии очищены от террористов, уничтожены 110 террористов группировки "Исламское государство" и сил самообороны сирийских курдов. Потери ВС Турции - пять погибших и 19 раненых, уничтожено четыре танка и несколько БТР", - заявил Джаникли на пресс-конференции в Анкаре.