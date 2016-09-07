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    ВС Турции в ходе операции на севере Сирии уничтожили 110 террористов

    Вице-премьер Турции: За 15 дней операции 772 квадратных километра территории Сирии очищены от террористов

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Турецкие Вооруженные силы за 15 дней операции "Щит Евфрата" на территории Сирии уничтожили 110 членов террористических организаций.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли.

    "За 15 дней операции 772 квадратных километра территории Сирии очищены от террористов, уничтожены 110 террористов группировки "Исламское государство" и сил самообороны сирийских курдов. Потери ВС Турции - пять погибших и 19 раненых, уничтожено четыре танка и несколько БТР", - заявил Джаникли на пресс-конференции в Анкаре.

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