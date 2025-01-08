ВС Турции ударили по опорному пункту боевиков PPK в Сирии

Турецкие военные нанесли удары по населенному пункту Сулук, расположенному на севере Сирии.

Турецкие военные нанесли удары по населенному пункту Сулук на севере Сирии, где располагались опорные пункты боевиков.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, бомбардировке подверглись южные районы поселка.

5 января турецкая армия уничтожила 32 боевика Рабочей партии Курдистана (PPK, признана Анкарой террористической организацией) на севере Сирии. Турецкие власти считают PPK угрозой национальной безопасности и регулярно проводят рейды против ее сторонников в стране и операции на севере Сирии и Ирака.