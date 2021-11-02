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ВС Турции с начала года нейтрализовали более 2,3 тыс. террористов

ВС Турции с начала года нейтрализовали более 2,3 тыс. террористов Вооруженные силы Турции с начала текущего года нейтрализовали в регионе более 2,3 тыс. боевиков различных террористических организаций.
В регионе
2 ноября 2021 г. 02:16
ВС Турции с начала года нейтрализовали более 2,3 тыс. террористов

Вооруженные силы Турции с начала текущего года нейтрализовали в регионе более 2,3 тыс. боевиков различных террористических организаций.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны страны.

Представитель пресс-службы Минобороны Турции майор Пынар Кара заявила, что борьба с террористами в регионе не прекращается.

"Только в течение октября в Турции и за ее пределами проведено 27 операций, в ходе которых нейтрализованы 279 террористов. Общее число обезвреженных боевиков с начала года достигло 2 360", - отметила представитель оборонного ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Müdafiə Nazirliyi bu il zərərsizləşdirilən terrorçuların sayını açıqlayıb

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