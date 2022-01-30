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ВС Турции продолжают борьбу с терроризмом при температуре до -39°

ВС Турции продолжают борьбу с терроризмом при температуре до -39° ВС Турции продолжают решительную борьбу с терроризмом в сложных географических и климатических условиях.
В регионе
30 января 2022 г. 13:46
ВС Турции продолжают борьбу с терроризмом при температуре до -39°

ВС Турции продолжают решительную борьбу с терроризмом в сложных географических и климатических условиях.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, минувшей ночью температура воздуха в районе расположения 488 внутренних и приграничных баз Командования сухопутных войск Турции упала до ниже 20 градусов мороза.

В районе базы "Мисолок" на севере Ирака столбики термометров опустились до 39 градусов ниже нуля, толщина снежного покрова достигла 7 метров.

По данным Министерства национальной обороны, с 1 января текущего года ВС Турции нейтрализовали 172 террористов: 25 - на севере Ирака и 147 - на севере Сирии.

За указанный период ВВС Турции осуществили 25 операций с применением истребителей и ударных БПЛА, уничтожено большое количество объектов террористов.

В 2021 году было организовано 397 операций, в результате которых нейтрализовано 2 883 террориста.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Silahlı Qüvvələri 172 terrorçunu zərərsizləşdirib

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