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ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии

ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии ВС Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РKK).
В регионе
9 января 2025 г. 09:25
ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии

ВС Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РKK).

Как передает Report, об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на военные источники.

"Анкара, требующая от новой сирийской администрации принятия необходимых мер против террористической организации, продолжает готовиться к любым сценариям. Войска на границе приведены в боевую готовность к возможной операции", - пишет издание.

Издание отмечает, что Анкара готовится ко всем возможным сценариям.

"Один из них - военные действия", - подчеркивает газета.

Ранее сообщалось о том, что ВС Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против боевиков РKK, если Запад выдвинет "новые требования".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ordusu Suriyada mümkün əməliyyatla bağlı döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib
Версия на английском языке Turkish Armed Forces put on combat readiness for possible operation in Syria

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