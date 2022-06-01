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ВС Турции при поддержке спецслужб нейтрализовали террористов в Ираке

ВС Турции при поддержке спецслужб нейтрализовали террористов в Ираке В результате операции, проведенной ВС Турции в координации со спецслужбами, на севере Ирака нейтрализованы четыре террориста PKK.
В регионе
1 июня 2022 г. 06:14
ВС Турции при поддержке спецслужб нейтрализовали террористов в Ираке

В результате операции, проведенной ВС Турции в координации со спецслужбами, на севере Ирака нейтрализованы четыре террориста PKK.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", по данным источников в структурах безопасности в Анкаре, ВС Турции и Национальная разведывательная служба (MİT) провели успешную совместную операцию в иракском районе Гара.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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