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ВС Турции обезвредили в Сирии террористов РКК

ВС Турции обезвредили в Сирии террористов РКК Боевики сирийского крыла террористической организации РКК - YPG обстрелял район дислокации турецких военных "Башилхая" в зоне операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. В результате ответных мер ВС Турции ликвидированы семь террористов.
В регионе
16 июля 2021 г. 22:12
ВС Турции обезвредили в Сирии террористов РКК

Боевики сирийского крыла террористической организации РКК - YPG обстрелял район дислокации турецких военных "Башилхая" в зоне операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. В результате ответных мер ВС Турции ликвидированы семь террористов.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Турции открыли артиллерийский огонь по позициям террористов в сирийском районе Таль-Рыфат.

В числе уничтоженных террористов трое главарей РКК, прибывших в Сирию из иракского района Кандиль, где расположены основные базы террористической организации.

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