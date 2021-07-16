ВС Турции обезвредили в Сирии террористов РКК

Боевики сирийского крыла террористической организации РКК - YPG обстрелял район дислокации турецких военных "Башилхая" в зоне операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. В результате ответных мер ВС Турции ликвидированы семь террористов.

Боевики сирийского крыла террористической организации РКК - YPG обстрелял район дислокации турецких военных "Башилхая" в зоне операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. В результате ответных мер ВС Турции ликвидированы семь террористов.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Турции открыли артиллерийский огонь по позициям террористов в сирийском районе Таль-Рыфат.

В числе уничтоженных террористов трое главарей РКК, прибывших в Сирию из иракского района Кандиль, где расположены основные базы террористической организации.