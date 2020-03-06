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ВС Турции нейтрализовали свыше 20 солдат армии Асада

​ВС Турции нейтрализовали свыше 20 солдат армии Асада

ВС Турции 5 марта нейтрализовали 21 солдата армии сирийского режима в ответ на убийство в Идлибской зоне деэскалации турецких военных.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны республики.

Кроме того, ударами беспилотников уничтожены две артиллерийские установки и два РСЗО противника.

Операция проведена около 16:00 по местному времени.

Ранее Минобороны сообщало, что при обстреле со стороны сил режима Башара Асада в ИЗД погибли двое турецких военнослужащих, еще трое получили ранения.

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