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ВС Турции нейтрализовали в Ираке более 830 террористов

ВС Турции нейтрализовали в Ираке более 830 террористов Вооруженные силы Турции за семь месяцев текущего года нейтрализовали на севере Ирака 831 террориста, разрушены входы в 1 407 пещер, использовавшихся боевиками в качестве укрытия, выявлено и уничтожено 1 812 мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаружены ар
В регионе
21 ноября 2021 г. 21:52
ВС Турции нейтрализовали в Ираке более 830 террористов

Вооруженные силы Турции за семь месяцев текущего года нейтрализовали на севере Ирака 831 террориста, разрушены входы в 1 407 пещер, использовавшихся боевиками в качестве укрытия, выявлено и уничтожено 1 812 мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаружены арсеналы оружия.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

В оборонном ведомстве отметили, что турецкие военные продолжают успешные действия в двух зонах антитеррористических операций - Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım в Ираке.

В Минобороны привели кадры действий спецназа Турции в горных районах Ирака, где орудуют боевики РКК. На кадрах видно, как бойцы спецназа тщательно прочесывают труднодоступную местность, выявляя тоннели и пещеры, которые могут использовать террористы РКК.

Для обнаружения боевиков активно применяется беспилотная авиация. При необходимости наносятся удары ВВС и артиллерии, а также совершается высадка десанта.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

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