О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВС Турции нейтрализовали террористов PKK

ВС Турции нейтрализовали террористов PKK Турецкие силы специального назначения ликвидировали семерых террористов PKK/YPG на севере Сирии
В регионе
8 марта 2021 г. 04:43
ВС Турции нейтрализовали террористов PKK

Турецкие силы специального назначения ликвидировали семерых террористов PKK/YPG на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Твиттер.

Согласно информации, боевики пытались атаковать зону проведения контртеррористической операции ВС Турции "Щит Евфрата" с территории региона Телль-Рифат, находящегося под оккупацией группировки.

"Наши героические коммандос провели еще одну успешную операцию в районе проведения операции "Щит Евфрата". Нейтрализованы 7 террористов РРК/YPG", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что силы безопасности Турции со всей решимостью продолжат антитеррористические операции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə hərbçiləri 7 PKK/YPG terrorçusunu zərərsizləşdirib

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
6 марта 2021 г. 17:18
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
6 марта 2021 г. 14:36
В Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
ФотоВ Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
6 марта 2021 г. 12:55
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
6 марта 2021 г. 12:22
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
5 марта 2021 г. 16:40
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
5 марта 2021 г. 13:18
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
5 марта 2021 г. 11:16
Направленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
ФотоНаправленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
5 марта 2021 г. 11:12
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
4 марта 2021 г. 23:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi