ВС Турции нейтрализовали террористов PKK

Турецкие силы специального назначения ликвидировали семерых террористов PKK/YPG на севере Сирии

Турецкие силы специального назначения ликвидировали семерых террористов PKK/YPG на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Твиттер.

Согласно информации, боевики пытались атаковать зону проведения контртеррористической операции ВС Турции "Щит Евфрата" с территории региона Телль-Рифат, находящегося под оккупацией группировки.

"Наши героические коммандос провели еще одну успешную операцию в районе проведения операции "Щит Евфрата". Нейтрализованы 7 террористов РРК/YPG", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что силы безопасности Турции со всей решимостью продолжат антитеррористические операции.