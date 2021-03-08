ВС Турции нейтрализовали террористов PKK

Турецкие силы специального назначения ликвидировали семерых террористов PKK/YPG на севере Сирии.
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Согласно информации, боевики пытались атаковать зону проведения контртеррористической операции ВС Турции "Щит Евфрата" с территории региона Телль-Рифат, находящегося под оккупацией группировки.
"Наши героические коммандос провели еще одну успешную операцию в районе проведения операции "Щит Евфрата". Нейтрализованы 7 террористов РРК/YPG", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что силы безопасности Турции со всей решимостью продолжат антитеррористические операции.