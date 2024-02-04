ВС Турции нейтрализовали пять членов PKK на севере Ирака

Пять террористов РКК нейтрализованы в районах Хакурк и Пендже-Килит на севере Ирака.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
В ведомстве подчеркнули решимость и далее продолжать борьбу с терроризмом в регионе до его полного искоренения.
Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma)
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz…
pic.twitter.com/zq66ZkCmAs February 4, 2024