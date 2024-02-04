ВС Турции нейтрализовали пять членов PKK на севере Ирака

Пять террористов РКК нейтрализованы в районах Хакурк и Пендже-Килит на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули решимость и далее продолжать борьбу с терроризмом в регионе до его полного искоренения.