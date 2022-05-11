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ВС Турции нейтрализовали 6 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали 6 террористов на севере Сирии Турецкие военные нейтрализовали на севере Сирии шесть боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК).
В регионе
11 мая 2022 г. 08:55
ВС Турции нейтрализовали 6 террористов на севере Сирии

Турецкие военные нейтрализовали на севере Сирии шесть боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК).

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"ВС Турции продолжают устранять угрозу терроризма в регионе. Нейтрализованы боевики, обстреливавшие зоны проведения антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", - говорится информации оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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