ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии пятерых боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло PKK).

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии пятерых боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло PKK).

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает в Twitter министерство национальной обороны.

В сообщении говорится, что боевики пытались проникнуть в зону антитеррористической операции "Источник мира" с целью организации нападений, но были вовремя выявлены.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.