ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии пятерых боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло PKK).
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает в Twitter министерство национальной обороны.
В сообщении говорится, что боевики пытались проникнуть в зону антитеррористической операции "Источник мира" с целью организации нападений, но были вовремя выявлены.
Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.