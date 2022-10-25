ВС Турции нейтрализовали 3 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака трех боевиков террористической организации РКК.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции в Twitter.
Так, террористы выявлены и ликвидированы в районе Гара.
В ведомстве подчеркнули решимость к продолжению бескомпромиссной борьбы с террористами в регионе.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.