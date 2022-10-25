ВС Турции нейтрализовали 3 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака трех боевиков террористической организации РКК.

ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака трех боевиков террористической организации РКК.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Так, террористы выявлены и ликвидированы в районе Гара.

В ведомстве подчеркнули решимость к продолжению бескомпромиссной борьбы с террористами в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.