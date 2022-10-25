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ВС Турции нейтрализовали 3 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали 3 террористов на севере Ирака ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака трех боевиков террористической организации РКК.
В регионе
25 октября 2022 г. 22:09
ВС Турции нейтрализовали 3 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака трех боевиков террористической организации РКК.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Так, террористы выявлены и ликвидированы в районе Гара.

В ведомстве подчеркнули решимость к продолжению бескомпромиссной борьбы с террористами в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке İraqda 3 terrorçu zərərsizləşdirilib

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