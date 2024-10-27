ВС Турции нейтрализовали 15 террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции ликвидировали 15 боевиков PKK/YPG на севере Сирии.

Турецкая армия ликвидировала 15 боевиков PKK/YPG на севере Сирии.

Как передает Report, об этом пресс-служба армии сообщила в социальных сетях.

"Вооруженные силы Турции нейтрализовали 15 террористов PKK/YPG, обнаруженных в районах операций "Щит Евфрата" и "Источник мира", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "операции будут продолжаться вплоть до нейтрализации последнего террориста".

Всего после теракта в Анкаре 23 октября на севере Сирии и Ирака в результате воздушных рейдов турецкой армии уничтожено свыше 140 боевиков РКК, отмечает телеканал TRT Haber.