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ВС Турции нейтрализовали 15 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали 15 террористов на севере Сирии Вооруженные силы Турции ликвидировали 15 боевиков PKK/YPG на севере Сирии.
В регионе
27 октября 2024 г. 12:42
ВС Турции нейтрализовали 15 террористов на севере Сирии

Турецкая армия ликвидировала 15 боевиков PKK/YPG на севере Сирии.

Как передает Report, об этом пресс-служба армии сообщила в социальных сетях.

"Вооруженные силы Турции нейтрализовали 15 террористов PKK/YPG, обнаруженных в районах операций "Щит Евфрата" и "Источник мира", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "операции будут продолжаться вплоть до нейтрализации последнего террориста".

Всего после теракта в Анкаре 23 октября на севере Сирии и Ирака в результате воздушных рейдов турецкой армии уничтожено свыше 140 боевиков РКК, отмечает телеканал TRT Haber.

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