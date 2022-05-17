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ВС Турции нейтрализовали 10 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали 10 террористов на севере Сирии ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии десять боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК).
В регионе
17 мая 2022 г. 05:42
ВС Турции нейтрализовали 10 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали на севере Сирии десять боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК).

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

Так, боевики готовили теракты в зонах проведения операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь".

В минобороны подчеркнули, что ВС Турции продолжат устранять угрозы в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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