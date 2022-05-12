ВС Турции нанесли удары по террористам PKK/YPG в Сирии

ВС Турции нанесли удары по позициям террористической организации PKK/YPG на севере Сирии.
Огонь был открыт в ответ на минометный обстрел боевиками района Каркамыш и КПП «Кёпрюбати» на сирийско-турецкой границе. Нападение было совершено с территории района Айн-аль-Араб на севере Сирии.
По данным Министерства нацобороны Турции, в результате атаки ранения с турецкой стороны получили четверо военнослужащих и один мирный житель.
Как сообщается, после ударов турецкой армии над позициями террористов на западе Айн-аль-Араб замечены клубы дыма и пламя.