ВС Турции нанесли удар по курдским террористам в Сирии

Турецкие ВС при помощи беспилотника атаковали террористов курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) в районе сирийского города Эль-Камышлы, расположенного на севере провинции Хасеке.

Турецкие ВС при помощи беспилотника атаковали террористов "Сил демократической Сирии" (СДС) в районе сирийского города Эль-Камышлы, расположенного на севере провинции Хасеке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

По ее сведениям, антитеррористическая операция проводилась в одной из деревень к востоку от Эль-Камышлы. Атаке подвергся автомобиль, в котором передвигались террористы СДС. Как утверждается, в результате удара есть погибшие и раненые. Их число не указывается.