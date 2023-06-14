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ВС Турции нанесли удар по курдским террористам в Сирии

ВС Турции нанесли удар по курдским террористам в Сирии Турецкие ВС при помощи беспилотника атаковали террористов курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) в районе сирийского города Эль-Камышлы, расположенного на севере провинции Хасеке.
В регионе
14 июня 2023 г. 20:36
ВС Турции нанесли удар по курдским террористам в Сирии

Турецкие ВС при помощи беспилотника атаковали террористов "Сил демократической Сирии" (СДС) в районе сирийского города Эль-Камышлы, расположенного на севере провинции Хасеке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

По ее сведениям, антитеррористическая операция проводилась в одной из деревень к востоку от Эль-Камышлы. Атаке подвергся автомобиль, в котором передвигались террористы СДС. Как утверждается, в результате удара есть погибшие и раненые. Их число не указывается.

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