ВС Турции нанесли ответный удар по террористам

После падения ракетных снарядов из Сирии на территорию провинции Килис, ВС Турции нанесли ответный удар по позициям террористов YPG (сирийское крыло ПKK), в результате уничтожены свыше 20 целей, нейтрализовано большое число террористов

После падения ракетных снарядов из Сирии на территорию провинции Килис, ВС Турции нанесли ответный удар по позициям террористов YPG (сирийское крыло ПKK), в результате уничтожены свыше 20 целей, нейтрализовано большое число террористов.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", ответный удар ВС Турции был нанесен сразу после падения снаряда на территорию провинции Килис на юге Турции.

Были поражены не только огневые точки, но и цели в подконтрольном террористам Таль-Рыфате.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал падение двух ракетных снарядов в провинции Килис.

"Подобная атака неприемлема. Мы дали, даем и будем давать достойный ответ на подобные действия", - сказал глава государства.

Министерство национальной обороны Турции 18 марта сообщило, что ракеты, выпущенные с территории Сирии, упали в пустынной местности в южно-центральной турецкой провинции Килис.