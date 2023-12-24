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ВС Турции ликвидировали 30 боевиков PKK на севере Ирака

ВС Турции ликвидировали 30 боевиков PKK на севере Ирака Число боевиков террористической организации PKK, уничтоженных в ходе операции "Коготь - замок" (Pençe-Kilit) на севере Ирака, достигло 30.
В регионе
24 декабря 2023 г. 18:35
ВС Турции ликвидировали 30 боевиков PKK на севере Ирака

Число боевиков террористической организации PKK, уничтоженных в ходе операции "Коготь - замок" (Pençe-Kilit) на севере Ирака, достигло 30.

Как передает Report, об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Ранее Минобороны Турции отметило, что 23 декабря турецкая армия ликвидировала 29 целей PKK на севере Ирака и Сирии.

Удары были нанесены в ответ на нападения боевиков на военнослужащих в районе Зап 22 и 23 декабря, в результате чего погибли 12 турецких военных, еще 2 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə ordusunun zərərsizləşdirdiyi terrorçuların sayı 30-a çatıb

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