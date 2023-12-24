ВС Турции ликвидировали 30 боевиков PKK на севере Ирака

Число боевиков террористической организации PKK, уничтоженных в ходе операции "Коготь - замок" (Pençe-Kilit) на севере Ирака, достигло 30.

Число боевиков террористической организации PKK, уничтоженных в ходе операции "Коготь - замок" (Pençe-Kilit) на севере Ирака, достигло 30.

Как передает Report, об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Ранее Минобороны Турции отметило, что 23 декабря турецкая армия ликвидировала 29 целей PKK на севере Ирака и Сирии.

Удары были нанесены в ответ на нападения боевиков на военнослужащих в районе Зап 22 и 23 декабря, в результате чего погибли 12 турецких военных, еще 2 получили ранения.