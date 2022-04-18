ВС России зашли в украинский город Кременная, начались уличные бои

Российские войска зашли в город Кременная на Луганщине (Украина).

Российские войска зашли в город Кременная на Луганщине (Украина).

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Ранее сегодня Гайдай информировал, что артиллерийские обстрелы Кременной продолжались в течение суток 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Загорелись семь жилых домов, хозяйственных построек.

Кроме этого, ВС РФ нанесли удар по спорткомплексу "Олимп" в Кременной.

"Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины. Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2 400 кв м", - написал Гайдай.

Он добавил, что спасатели на месте пытаются локализовать пламя, потому что рядом расположен лесной массив.