ВС России выпустили 22 дрона Shahed и 6 ракет "Калибр" по территории Украины

ВС России в ночь на 19 мая атаковали территорию Украины 22 дронами иранского производства Shahed и 6 крылатыми ракетами "Калибр".

ВС России в ночь на 19 мая атаковали территорию Украины 22 дронами иранского производства Shahed и 6 крылатыми ракетами "Калибр".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Российские войска атаковали Украину дронами из северного и юго-восточного направления. Крылатые ракеты выпустили с кораблей в Черном море. Этой ночью силы противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" сбили три ракеты и 16 дронов-камикадзе", - сказано в сообщении.