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ВС России выпустили 22 дрона Shahed и 6 ракет "Калибр" по территории Украины

ВС России выпустили 22 дрона Shahed и 6 ракет "Калибр" по территории Украины ВС России в ночь на 19 мая атаковали территорию Украины 22 дронами иранского производства Shahed и 6 крылатыми ракетами "Калибр".
В регионе
19 мая 2023 г. 09:56
ВС России выпустили 22 дрона Shahed и 6 ракет Калибр по территории Украины

ВС России в ночь на 19 мая атаковали территорию Украины 22 дронами иранского производства Shahed и 6 крылатыми ракетами "Калибр".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Российские войска атаковали Украину дронами из северного и юго-восточного направления. Крылатые ракеты выпустили с кораблей в Черном море. Этой ночью силы противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" сбили три ракеты и 16 дронов-камикадзе", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu ötən gecə Rusiyanın 16 "Shahed" PUA-sını, 6 qanadlı raketini vurub

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