ВС России в четвертый раз обстреляли Запорожскую АЭС

ВС России в четвертый раз за сутки наносят удары по Запорожской АЭС.

ВС России в четвертый раз за сутки наносят удары по Запорожской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в "Энергоатоме".

В результате удара была повреждена насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Неподалеку фиксируется сильное задымление.

"Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", - заявили в компании.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что последствия от радиационной аварии могут быть аналогичны последствиям ядерного удара.