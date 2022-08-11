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ВС России в четвертый раз обстреляли Запорожскую АЭС

ВС России в четвертый раз обстреляли Запорожскую АЭС ВС России в четвертый раз за сутки наносят удары по Запорожской АЭС.
В регионе
11 августа 2022 г. 19:53
ВС России в четвертый раз обстреляли Запорожскую АЭС

ВС России в четвертый раз за сутки наносят удары по Запорожской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в "Энергоатоме".

В результате удара была повреждена насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Неподалеку фиксируется сильное задымление.

"Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", - заявили в компании.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что последствия от радиационной аварии могут быть аналогичны последствиям ядерного удара.

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