ВС России ударили по порту в Одессе баллистическими ракетами, есть погибший и раненые

ВС России нанесли ракетный удар по порту в Одессе.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление вице премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы в соцсетях.
По его словам, в результате удара погиб один человек - работник порта.
Еще восемь получили ранения, ими оказались также гражданские работники предприятия.
"Четверо из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается помощь", - пояснил министр.
Кроме того, в результате атаки повреждены машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства.