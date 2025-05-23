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ВС России ударили по порту в Одессе баллистическими ракетами, есть погибший и раненые

ВС России ударили по порту в Одессе баллистическими ракетами, есть погибший и раненые ВС России нанесли ракетный удар по порту в Одессе.
В регионе
23 мая 2025 г. 17:26
ВС России ударили по порту в Одессе баллистическими ракетами, есть погибший и раненые

ВС России нанесли ракетный удар по порту в Одессе.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление вице премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы в соцсетях.

По его словам, в результате удара погиб один человек - работник порта.
Еще восемь получили ранения, ими оказались также гражданские работники предприятия.

"Четверо из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается помощь", - пояснил министр.

Кроме того, в результате атаки повреждены машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Silahlı Qüvvələri Odessa limanına ballistik raketlərlə zərbə endirib, ölən və yaralananlar var
Версия на английском языке Russian armed forces strike Odesa port with ballistic missiles, leaving one dead, several injured

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