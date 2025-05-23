ВС России ударили по порту в Одессе баллистическими ракетами, есть погибший и раненые

ВС России нанесли ракетный удар по порту в Одессе.

ВС России нанесли ракетный удар по порту в Одессе.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление вице премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы в соцсетях.

По его словам, в результате удара погиб один человек - работник порта.

Еще восемь получили ранения, ими оказались также гражданские работники предприятия.

"Четверо из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается помощь", - пояснил министр.

Кроме того, в результате атаки повреждены машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства.