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ВС России разрушили 3 500 объектов военной инфраструктуры Украины

ВС России разрушили 3 500 объектов военной инфраструктуры Украины Вооруженные силы России разрушили с начала военных действий 3 500 объектов гражданской инфраструктуры Украины
В регионе
16 марта 2022 г. 08:19
ВС России разрушили 3 500 объектов военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России разрушили с начала военных действий 3 500 объектов гражданской инфраструктуры Украины

Как передает Report, об этом заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

Так, с начала войны полностью или частично разрушены уже 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 230 объектов транспортной инфраструктуры, 72 учебных заведения, а также 165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как электроподстанции и газопроводы. По его словам, в том числе и 2 700 жилых домов, цифра которой постоянно меняется.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada müharibədə məhv edilən infrastruktur obyektlərinin sayı açıqlanıb

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