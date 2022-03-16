ВС России разрушили 3 500 объектов военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России разрушили с начала военных действий 3 500 объектов гражданской инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России разрушили с начала военных действий 3 500 объектов гражданской инфраструктуры Украины

Как передает Report, об этом заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

Так, с начала войны полностью или частично разрушены уже 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 230 объектов транспортной инфраструктуры, 72 учебных заведения, а также 165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как электроподстанции и газопроводы. По его словам, в том числе и 2 700 жилых домов, цифра которой постоянно меняется.