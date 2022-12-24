ВС России обстреляли Херсон, погибли 5 человек, 35 ранены

Число пострадавших из-за обстрела Херсона ВС России увеличилось до 35 человек.

Число пострадавших из-за обстрела Херсона ВС России увеличилось до 35 человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом написал замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко.

"В результате атак известно о 35 раненых, 16 из них находятся в тяжелом состоянии", - отметил он.

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ВС России подвергли обстрелу центр Херсона. В результате этого 5 человек погибли, 20 ранены.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил замруководителя офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Центр города, выходной день, многие на улице. Все службы работают, последствия выясняем", - добавил Тимошенко.

"Противник 74 раза обстрелял территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Беспощадно атаковал жилые кварталы Херсона - зафиксировано 36 обстрелов. Снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома", - сказал он.