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ВС России обстреляли Харьков новыми видами бомб

ВС России обстреляли Харьков новыми видами бомб Последние два дня российские военные обстреливают Харьков не только снарядами и "Градами", но еще и новыми видами бомб, которые спускают на парашютах.
В регионе
10 апреля 2022 г. 01:22
ВС России обстреляли Харьков новыми видами бомб

Последние два дня российские военные обстреливают Харьков не только снарядами и "Градами", но еще и новыми видами бомб, которые спускают на парашютах.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

"Два последних дня наряду с минами, снарядами и "Градами" Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах", - сказал Терехов.

При этом он попросил местных жителей ни при каких обстоятельствах не приближаться к таким парашютам, и сразу же сообщать о них спасателям по телефонам 101 и 112.

"Разрушены 1 716 домов. Цель агрессора понятна - вызвать панику и сломать наш дух. Но мы не позволим этому произойти. Призываю по возможности, особенно в ночное время, находитесь в укрытиях, бомбоубежищах, станциях метро", - добавил глава города.

Он также рассказал, что из-за войны многие люди остались без работы и испытывают трудности. С завтрашнего дня (сегодня - ред.) будет увеличена раздача гуманитарной помощи - продуктов и предметов первой необходимости.

"Несмотря на то, что враг вчера разбомбил наши теплицы, мы все в ближайшие дни будем высаживать цветы и создавать самые красивые клумбы в Украине", - отметил Терехов.

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