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ВС России нанесли удар по украинскому Краматорску, погибли и ранены десятки человек

ВС России нанесли удар по украинскому Краматорску, погибли и ранены десятки человек Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по городу Краматорск в Донецкой области Украины, в результате чего погибли четыре человека, более 40 получили ранения.
В регионе
28 июня 2023 г. 04:50
ВС России нанесли удар по украинскому Краматорску, погибли и ранены десятки человек

Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по городу Краматорск в Донецкой области Украины, в результате чего погибли четыре человека, более 40 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он уточнил, что по городу было выпущено две ракеты.

"Россия прицельно ударила по местам скопления людей. Повреждены здания, заведения питания и несколько частных домов", - рассказал подробности Клименко.

По его словам, сейчас идет разбор завалов.

"Согласно имеющейся информации, там могут находиться люди", - подчеркнул министр и добавил, что на месте работают спасатели и полицейские.

Предполагается, что удары были нанесены с использованием комплексов С-300.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynaya raket zərbəsi endirib, 4 nəfər ölüb, 40-dan çox insan yaralanıb

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