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ВС России нанесли удар по Авдеевке, есть погибшие

ВС России нанесли удар по Авдеевке, есть погибшие Российские войска нанесли авиаракетный удар по центральной части Авдеевки Донецкой области, в результате чего погибли два человека.
В регионе
6 мая 2023 г. 20:04
ВС России нанесли удар по Авдеевке, есть погибшие

Российские войска нанесли авиаракетный удар по центральной части Авдеевки Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Два многоэтажных здания были разрушены, в результате чего семья, которая проживала на втором этаже одного из домов, попала под завалы. Там проживали супруги и пожилая женщина, 1936 года. Одну женщину выбросили в окно, ее нашли рядом с домом - она погибла. Мужчину позже достали из-под завалов, он также погиб", - отметил В.Барбаш.

Он добавил, что спасатели нашли тело одного человека, который 30 апреля попал под ракетный удар и числился пропавшим.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Avdeyevkaya raket zərbəsi endirib, ölənlər var

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