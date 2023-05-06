ВС России нанесли удар по Авдеевке, есть погибшие

Российские войска нанесли авиаракетный удар по центральной части Авдеевки Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

Российские войска нанесли авиаракетный удар по центральной части Авдеевки Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Два многоэтажных здания были разрушены, в результате чего семья, которая проживала на втором этаже одного из домов, попала под завалы. Там проживали супруги и пожилая женщина, 1936 года. Одну женщину выбросили в окно, ее нашли рядом с домом - она погибла. Мужчину позже достали из-под завалов, он также погиб", - отметил В.Барбаш.

Он добавил, что спасатели нашли тело одного человека, который 30 апреля попал под ракетный удар и числился пропавшим.