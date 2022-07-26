О нас

ВС России нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре в Украине

ВС России нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре в Украине ВС России нанесли ракетный удар по Одесской области и Николаеву.
В регионе
26 июля 2022 г. 10:50
ВС России нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре в Украине

ВС России нанесли ракетный удар по Одесской области и Николаеву.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в ОК "Юг".

"По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Черного моря. Выпущено несколько ракет воздушного базирования", – говорится в сводке ОК.

В частности, в Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.

В Николаевской области атакована портовая инфраструктура. В то же время, по Николаевскому району нанесен удар и ЗРК С-300 с Херсонщины, которая находится под контролем российских войск. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Russian missiles strike port infrastructure in Ukraine

Другие новости из категории

Спикер президента Турции: Соглашение по зерновому коридору может положить конец войне
Спикер президента Турции: Соглашение по зерновому коридору может положить конец войне
26 июля 2022 г. 10:43
Калын: Турция готова помочь очистить от мин коридоры в Черном море
Калын: Турция готова помочь очистить от мин коридоры в Черном море
26 июля 2022 г. 10:42
Эрдоган: Швеция и Финляндия не смогут вступить в НАТО до выполнения требований Турции
Эрдоган: Швеция и Финляндия не смогут вступить в НАТО до выполнения требований Турции
26 июля 2022 г. 09:40
Спецназ Турции нейтрализовал 15 террористов на севере Сирии
Спецназ Турции нейтрализовал 15 террористов на севере Сирии
26 июля 2022 г. 06:13
Офис президента: ВСУ уничтожили половину общевойсковых армий России
Офис президента: ВСУ уничтожили половину общевойсковых армий России
26 июля 2022 г. 04:18
Блинкен: Обсуждения между странами региона являются залогом прочного мира на Южном Кавказе
Блинкен: Обсуждения между странами региона являются залогом прочного мира на Южном Кавказе
25 июля 2022 г. 23:53
Эрдоган: Турция развивает свой подход к Армении, согласовав с Азербайджаном
Эрдоган: Турция развивает свой подход к Армении, согласовав с Азербайджаном
25 июля 2022 г. 23:37
Эрдоган: Стороны должны действовать в соответствии со своими обязанностями по вывозу украинского зерна
Эрдоган: Стороны должны действовать в соответствии со своими обязанностями по вывозу украинского зерна
25 июля 2022 г. 23:12
Хулуси Акар обсудил транспортировку зерна с министром инфраструктуры Украины
Хулуси Акар обсудил транспортировку зерна с министром инфраструктуры Украины
25 июля 2022 г. 22:51
Военнослужащий турецкой армии погиб в перестрелке с террористами
Военнослужащий турецкой армии погиб в перестрелке с террористами
25 июля 2022 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi