ВС России нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре в Украине

ВС России нанесли ракетный удар по Одесской области и Николаеву.

ВС России нанесли ракетный удар по Одесской области и Николаеву.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в ОК "Юг".

"По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Черного моря. Выпущено несколько ракет воздушного базирования", – говорится в сводке ОК.

В частности, в Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.

В Николаевской области атакована портовая инфраструктура. В то же время, по Николаевскому району нанесен удар и ЗРК С-300 с Херсонщины, которая находится под контролем российских войск. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.