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ВС России нанесли артиллерийский удар по родильному дому в Мариуполе

ВС России нанесли артиллерийский удар по родильному дому в Мариуполе Российские военные нанесли артиллерийский удар по родильному дому в Мариуполе.
В регионе
9 марта 2022 г. 19:35
ВС России нанесли артиллерийский удар по родильному дому в Мариуполе

Российские военные нанесли артиллерийский удар по родильному дому в Мариуполе.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в своем Facebook.

"Русские нанесли артудар по роддому №2 в Мариуполе. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин", - написал Аброськин.

Кроме того, пресс-служба Мариупольского городского совета сообщила, что российские военные скинули несколько бомб на детскую больницу.

"Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Mariupolda doğum evinə hücum olub, ölən və yaralananlar var

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