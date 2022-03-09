ВС России нанесли артиллерийский удар по родильному дому в Мариуполе

Российские военные нанесли артиллерийский удар по родильному дому в Мариуполе.

Российские военные нанесли артиллерийский удар по родильному дому в Мариуполе.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в своем Facebook.

"Русские нанесли артудар по роддому №2 в Мариуполе. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин", - написал Аброськин.

Кроме того, пресс-служба Мариупольского городского совета сообщила, что российские военные скинули несколько бомб на детскую больницу.

"Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в заявлении.