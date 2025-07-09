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ВС РФ запустили по территории Украины рекордное количество дронов и ракет

ВС РФ запустили по территории Украины рекордное количество дронов и ракет ВС РФ в ночь на 9 июля выпустили по территории Украины 741 средство воздушного нападения, в том числе 728 БПЛА.
В регионе
9 июля 2025 г. 10:22
ВС РФ запустили по территории Украины рекордное количество дронов и ракет

ВС РФ в ночь на 9 июля выпустили по территории Украины 741 средство воздушного нападения, в том числе 728 БПЛА.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела россияне запустили: 728 ударных БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов с направлений российских городов Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово; семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской области и Курской области; шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области.

Основным направлением удара был город Луцк.

Согласно предварительным данным, противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 718 средств воздушного нападения.

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