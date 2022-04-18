ВС РФ удерживают 20 тыс. человек в фильтрационных лагерях под Мариуполем

Российские войска удерживают не менее 20 тыс. украинцев в фильтрационных лагерях в районе Мариуполя.

Российские войска удерживают не менее 20 тыс. украинцев в фильтрационных лагерях в районе Мариуполя.

Как передает Report, об этом сообщил советник мэрии города Петр Андрющенко в Telegram-канале.

"По обновленным данным на сегодняшний день противник удерживает в фильтрационных лагерях по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 20 тыс. человек, препятствуя возможности эвакуироваться, умышленно затягивая с процессом", - отметил он.

Кроме того, по его словам, около 5-7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в селе Безымянное на стадии подготовки к депортации.