О нас
Аудио новости

ВС РФ удерживают 20 тыс. человек в фильтрационных лагерях под Мариуполем

ВС РФ удерживают 20 тыс. человек в фильтрационных лагерях под Мариуполем Российские войска удерживают не менее 20 тыс. украинцев в фильтрационных лагерях в районе Мариуполя.
В регионе
18 апреля 2022 г. 16:51
ВС РФ удерживают 20 тыс. человек в фильтрационных лагерях под Мариуполем

Российские войска удерживают не менее 20 тыс. украинцев в фильтрационных лагерях в районе Мариуполя.

Как передает Report, об этом сообщил советник мэрии города Петр Андрющенко в Telegram-канале.

"По обновленным данным на сегодняшний день противник удерживает в фильтрационных лагерях по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 20 тыс. человек, препятствуя возможности эвакуироваться, умышленно затягивая с процессом", - отметил он.

Кроме того, по его словам, около 5-7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в селе Безымянное на стадии подготовки к депортации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian army holding 20,000 Ukrainians in filtration camps near Mariupol

Самое важное

В Кяльбаджаре на пути движения автобуса с 20 пассажирами обнаружена мина
В Кяльбаджаре на пути движения автобуса с 20 пассажирами обнаружена мина
18 апреля 2022 г. 14:43
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь
18 апреля 2022 г. 14:12
Резня в Башлыбеле глазами очевидцев
ФотоРезня в Башлыбеле глазами очевидцев
18 апреля 2022 г. 13:30
V Съезд азербайджанцев мира будет проведен в Шуше
V Съезд азербайджанцев мира будет проведен в Шуше
18 апреля 2022 г. 10:02
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
16 апреля 2022 г. 14:53
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
15 апреля 2022 г. 10:11
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
ФотоАзербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
15 апреля 2022 г. 09:31
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
14 апреля 2022 г. 19:42
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
14 апреля 2022 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi