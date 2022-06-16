ВС РФ штурмуют Северодонецк и пытаются прорвать оборону под Славянском направлении

ВС России продолжают штурмовать Северодонецк, и пытаются прорвать слабые места обороны ВС Украины под Славянском.

ВС России продолжают штурмовать Северодонецк, и пытаются прорвать слабые места обороны ВС Украины под Славянском.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

"На Северском направлении противник с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны продолжает удерживать подразделения ВС РФ из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. Провел артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Леоновка и Бачевск Черниговской и Сумской областей соответственно.

На Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях сковывания наших подразделений и недопущения перехода в наступление российские войска осуществляли интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов.

На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия и поиск слабых мест в оборонных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Долины, Карнауховки и Вернополья.

На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении.

На Северодонецком направлении российские войска продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. Он не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении ВС РФ производят штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Соледарь, Берестово и Волчоярка.

На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий подразделений наших войск в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов.

На направлении Егоровка - Шевченко наши воины обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск. Наносит огневое поражение подразделениям Сил обороны. Продолжает усовершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах основные усилия противник сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства. В акватории Черного моря противник удерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия", - отмечено в сообщении.