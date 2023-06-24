ВС РФ проводят оперативно-боевые мероприятия в Воронежской области

В Воронежской области вооруженными силами России проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия.

В Воронежской области вооруженными силами России проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление губернатора области Александра Гусева.

"В социальных сетях сейчас публикуется много недостоверной информации о якобы продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона. Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе", - написал он.