ВС РФ провели наступательные и штурмовые действия на Донецком направлении

За прошедшие сутки ВС России в Харьковском направлении основные усилия сосредоточивали на сохранении занятых рубежей, и пытались проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

За прошедшие сутки ВС России в Харьковском направлении основные усилия сосредоточивали на сохранении занятых рубежей, и пытались проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, российские войска проводили усиленную воздушную разведку с применением БПЛА.

"На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина. На Донецком направлении активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения. Наносил огневое поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.

На Северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Северодонецк, успеха не имел, понес потери и вынужден отступить. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Тошковка.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии и минометов, ВС РФ проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки.

На Кураховском направлении враг совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Вело наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имело.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

На Бессарабском направлении ситуация осталась без существенных изменений.

Корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокирование гражданского судоходства.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отражены 14 атак врага, уничтожены 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10", - отмечено в сообщении.