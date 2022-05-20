О нас

ВС РФ провели наступательные и штурмовые действия на Донецком направлении

ВС РФ провели наступательные и штурмовые действия на Донецком направлении За прошедшие сутки ВС России в Харьковском направлении основные усилия сосредоточивали на сохранении занятых рубежей, и пытались проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.
В регионе
20 мая 2022 г. 09:13
ВС РФ провели наступательные и штурмовые действия на Донецком направлении

За прошедшие сутки ВС России в Харьковском направлении основные усилия сосредоточивали на сохранении занятых рубежей, и пытались проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, российские войска проводили усиленную воздушную разведку с применением БПЛА.

"На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина. На Донецком направлении активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения. Наносил огневое поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.

На Северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Северодонецк, успеха не имел, понес потери и вынужден отступить. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Тошковка.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии и минометов, ВС РФ проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки.

На Кураховском направлении враг совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Вело наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имело.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

На Бессарабском направлении ситуация осталась без существенных изменений.
Корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокирование гражданского судоходства.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отражены 14 атак врага, уничтожены 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10", - отмечено в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Russia carries out offensive & assault operations in Donetsk direction

Другие новости из категории

Британская разведка: Российским войскам сдались до 1700 защитников Азовстали
Британская разведка: Российским войскам сдались до 1700 защитников "Азовстали"
20 мая 2022 г. 10:19
С начала боевых действий в Украине погибли 232 ребенка
С начала боевых действий в Украине погибли 232 ребенка
20 мая 2022 г. 09:43
Кулеба: НАТО как институт не сделал ничего для Украины
Кулеба: НАТО как институт не сделал ничего для Украины
20 мая 2022 г. 08:56
Президент Колумбии сегодня посетит Турцию
Президент Колумбии сегодня посетит Турцию
20 мая 2022 г. 08:38
Зеленский: Начался последний этап войны
Зеленский: Начался последний этап войны
20 мая 2022 г. 02:46
Зеленский: Украина несомненно победит, но цена этого - десятки тысяч жизней
Зеленский: Украина несомненно победит, но цена этого - десятки тысяч жизней
19 мая 2022 г. 23:21
Чавушоглу: Армения должна ответить на добрую волю по отношению к Азербайджану
Чавушоглу: Армения должна ответить на добрую волю по отношению к Азербайджану
19 мая 2022 г. 22:09
Лукашенко: У России закупили достаточно комплексов Искандер и ЗРК С-400
Лукашенко: У России закупили достаточно комплексов "Искандер" и ЗРК С-400
19 мая 2022 г. 20:01
Вывезенных из Мариуполя азовцев посетили представители МККК
Вывезенных из Мариуполя "азовцев" посетили представители МККК
19 мая 2022 г. 19:54
Главы Генштабов России и США обсудили Украину
Главы Генштабов России и США обсудили Украину
19 мая 2022 г. 19:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi