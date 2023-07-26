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ВС РФ полностью уничтожили 180 украинских школ

ВС РФ полностью уничтожили 180 украинских школ ВС России полностью разрушили 180 украинских школ, в общей сложности повреждено более 1,3 тыс. учебных заведений по всей стране.
В регионе
26 июля 2023 г. 10:06
ВС РФ полностью уничтожили 180 украинских школ

ВС России полностью разрушили 180 украинских школ, в общей сложности повреждено более 1,3 тыс. учебных заведений по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр образования и науки Оксен Лесной.

По его словам, из общего числа поврежденных школ более 1 000 подлежат экспертизе с тем, чтобы выяснить подлежат ли они реконструкции.

В настоящее время 75% школах созданы укрытия, а это около 9 тыс. учебных заведений.

С началом полномасштабного вторжения украинские школы перешли на онлайн-режим. Однако с 1 сентября 2023 ожидается возобновление занятий в обычном формате. Для этого школы должны быть оборудованы укрытиями в случае воздушных атак.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Ukraynada 180 məktəbi tamamilə dağıdıb

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