ВС РФ полностью уничтожили 180 украинских школ

ВС России полностью разрушили 180 украинских школ, в общей сложности повреждено более 1,3 тыс. учебных заведений по всей стране.

ВС России полностью разрушили 180 украинских школ, в общей сложности повреждено более 1,3 тыс. учебных заведений по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр образования и науки Оксен Лесной.

По его словам, из общего числа поврежденных школ более 1 000 подлежат экспертизе с тем, чтобы выяснить подлежат ли они реконструкции.

В настоящее время 75% школах созданы укрытия, а это около 9 тыс. учебных заведений.

С началом полномасштабного вторжения украинские школы перешли на онлайн-режим. Однако с 1 сентября 2023 ожидается возобновление занятий в обычном формате. Для этого школы должны быть оборудованы укрытиями в случае воздушных атак.